“ساتيشي” تُصمّم لوحة مفاتيح خاصة بحواسيب “آبل ماك”

كشفت شركة ساتيشي الأمريكية عن لوحة مفاتيح لاسلكية مخصصة لحواسيب آبل ماك أطلقت عليها اسم Compact Backlit Bluetooth.

وستعمل اللوحة الجديدة بنظام QWERTY وستكون منسجمة ومتوافقة مع معيار حواسيب ماك.

وتتميز اللوحة الجديدة بوجود إضاءة تعمل بشكل متناسب مع درجة الإضاءة المحيطة بـ10 مستويات مختلفة.

وستعتمد لوحة المفاتيح الجديدة على تقنية البلوتوث 5.0، كما يمكن للمستخدم وصلها بـ3 أجهزة في ذات الوقت.

وقالت الشركة الأمريكية إن بطارية لوحة المفاتيح اسمCompact Backlit Bluetooth ستجعلها تعمل لمدة 600 ساعة، وإن اللوحة قابلة للشحن من خلال وصلها بمنفذ USB-C.

الجدير بالذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق اللوحة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 80 دولارا أمريكيا.

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