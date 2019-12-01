مستشفى سرت يتسلم وحدة تبريد خارجية خاصة بجهاز الرنين المغناطيسي

تسلّم مستشفى سـرت التعليمي، الأحد،

وحدة تبريد خارجية خاصة بجهاز الرنين المغناطيسي الذي سيجري تشغيله بقسم الأشعة

التشخيصية بالمستشفى قريبًا.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر صفحتها

الرسمية اليوم، أن مخازن المستشفى تسلمت في نوفمبر الماضي، جهازي رنين مغناطيسي MRI وتصوير مقطعي محوسب CT-SCAN،

بالإضافة إلى وحدة معالجة مياه حديثة لقسم غسيل الكلى، وعدد 12 جهاز غسيل كلى و15

كرسيا مخصصا لإجراء جلسات الغسيل.

وأضافت الوزارة، أن القدرة التشغيلية

لقسم غسيل الكلى بالمستشفى من المحتمل أن ترتفع إلى 45 سريرًا بعد وصول الشحنة

الثانية من أجهزة الغسيل، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين يترددون من المناطق

القريبة من سرت.

وكشفت الوزارة، أن هذه الإمدادات تأتي

في إطار دعم الوزارة للخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام وتحقيقًا لخطتها

الرامية للنهوض بدور القطاع الصحي العام في مختلف مدن ومناطق البلاد.

يُذكر أن مستشفى سرت التعليمي تسلّم

خلال، أكتوبر الماضي، شحنة من الأدوية العامة تغطي احتياجات 8 أشهر جرى صرفها عن

طريق الصيدلية المركزية بالإضافة لجهاز x-ray حديث.

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