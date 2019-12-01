قبلة تجدد عهد “عاللي جرى” بين أصالة وصابر

أحيت الفنانة أصالة حفلا غنائيا، الجمعة الماضية، ضمن موسم الرياض بمشاركة الفنان صابر الرباعي والفنانة شيرين عبدالوهاب، ضمن حفل أقيم على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم بالرياض.

وبدأت أصالة وصلتها الغنائية في الجزء الثاني من السهرة بعد أن أطل صابر الرباعي قبلها على المسرح في وصلته الغنائية، وتفاعل الجمهور مع أغاني أصالة في أجواء حماسية.

وبعد ذلك تفاجأ الجمهور عندما طلبت من صابر الانضمام إليها لغناء أغنية “عاللي جرى” التي سبق أن قدّماها سويّا عام 2001 وأحيا بعدها عدة حفلات معا حصدا فيها النجاح الكبير الذي حققته الأغنية في ذلك الوقت.

وغنى صابر وأصالة الأغنية وسط تفاعل كبير من جانب الجمهور، وبعد ذلك ختم صابر الرباعي صعوده على المسرح بقبلة على جبين أصالة تقديرا واحتراما لها.

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