إدمان الهواتف.. مشاكل صحية وعواقب وخيمة

كشفت دراسة حديثة أن 23% من الشباب حول العالم يعتمدون بشكل كبير في حياتهم اليومية على استخدام الهواتف الذكية.

وتقول الدراسة التي أجرتها جامعة كينجز كوليدج في لندن، إن هناك حالة إدمان الهواتف الذكية، ففي حال التوقف عن استخدام الهاتف الذكي سيشعر هؤلاء الشباب بالإحباط والذعر.

ولا يتحكم هؤلاء الشباب في مقدار الوقت الذي يقضونه على هواتفهم، وتحذر الدراسة من أن هذا الإدمان له عواقب وخيمة وخطيرة على الصحة العقلية.

واعتمدت الدراسة على 42 ألف شاب، وقد أظهرت النتائج أن 23% من هؤلاء الشباب مدمنون على استخدام الهواتف الذكية خلال حياتهم اليومية، فمثلًا لو أن أحدهم لم يستخدم الهاتف سيشعر بالقلق مما يؤثر على الأنشطة الأخرى.

وتقول الدراسة إن إدمان الهاتف الذكي يؤدي إلى مشاكل أخرى مثل التوتر والمزاج السيئ إضافة إلى نقص ساعات النوم.

ويقول نيكولا كالك من معهد الطب النفسي والعصبي في جامعة كينجز كوليدج: “الهواتف الذكية سوف تستمر وتنمو، ومن الضروري أن نفهم مدى انتشار استخدام الهواتف الذكية التي ينتج عنها العديد من المشاكل”.

وأضاف: “هناك حاجة إلى زيادة الوعي حول استخدام هذه الهواتف للأطفال والشباب وينبغي أن يكون الآباء مدركين للوقت الذي يقضيه أطفالهم عليها”.

ويحذر ايمي أوربين الباحث في وحدة الإدراك والعلوم الدماغية في جامعة كامبريدج من وجود صلة بين استخدام الهاتف الذكي والاكتئاب.

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