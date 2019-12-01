كاميرات لرصد الهواتف المحمولة أثناء القيادة في أستراليا

في خطوة تعد الأولى من نوعها، باشرت سلطات النقل في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية بتشغيل كاميرات لرصد الهواتف المحمولة، بهدف خفض عدد قتلى الطرق بواقع الثلث خلال عامين.

وبحسب ما أوردت هيئة النقل بالولاية، إن أول كاميرات في العالم لاكتشاف الهواتف المحمولة ستعمل يوميا على مدار 24 ساعة ، لاقتة إلى أن كاميرات اكتشاف الهاتف المحمول تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراجعة الصور، ورصد الاستخدام غير القانوني للهاتف.

هذا ومن المتوقع أن تفحص الكاميرات 135 مليون سيارة كل عام، في حين تتطلع دول أخرى حاليا إلى إدخال التكنولوجيا ذاتها.

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