العالم يحتفي باليوم العالمي لمرض ” الإيدز “

تحت شعار “المجتمعات المحلية تحدث أثرا”، يحيي العالم اليوم الأحد الموافق الأول من ديسمر “اليوم العالمي للإيدز 2019”.

ويعود إحياء هذه المناسبة سنوياً نتيجة قرار من منظمة الصحة العالمية يخصص لإحياء المناسبة والتوعية من مخاطر مرض الإيدز ومخاطر انتقال فيروس “اتش آي في” المسبب له.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإنه في 2018‏ بلغ عدد المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري “أتش آي في” (HIV) المسبب للإيدز “متلازمة 37.9 مليون شخص، إلى جانب تسجيل 1.7 مليون ‎إصابة جديدة بالفيروس، كما بلغ عدد الوفيات 770 ألفا.

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