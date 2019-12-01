“آلام شديدة” تدفع مادونا لإلغاء حفلاتها الغنائية

ألغت نجمة البوب الأمريكية مادونا واحدة من حفلاتها ضمن جولتها مدام إكس بسبب التعب والإرهاق، وشعورها بآلام مبرحة.

وقالت النجمة الأمريكية إن الحفلة المقرر إقامتها في بوسطن الأمريكية على مدار 3 أيام قد ألغيت رغبة منها في اتباع نصائح الأطباء.

وأكدت النجمة أن الحفلة ألغيت بشكل نهائي، ولن تعاد جدولتها مجددا نظرا لازدحام جدولها، وصرحت بأن الجمهور سيستعيد ثمن التذاكر من خلال بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

واعتذرت مادونا لجمهورها من خلال منشور نشرته على حسابها الرسمي في إنستغرام وقالت إن إلغاء الحفلة نوع من العقاب بالنسبة لها، ولكنها مضطرة للاستماع لنصائح الأطباء وأخذ قسط من الراحة لكي تعود بصورة أفضل.

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