حذاء “قائد تاريخي” يُباع بأكثر من 100 ألف يورو

أعلن مزاد Drouot من خلال صفحته الرسمية على تويتر عن بيع حذاء القائد الفرنسي نابليون بونابرت الذي ارتداه في منفاه في جزيرة سانت هيلينا الواقعة في المحيط الأطلسي بـ117 ألف يورو.

وأكد أحد المسؤولين في المزاد أن الحذاء الثمين كان برفقة المارشال برتران الذي رافق الإمبراطور الفرنسي في رحلته، وحصل على الحذاء بعد وفاته في العام 1821.

بعد ذلك حصل النحات الإيطالي كارلو ماروكيتي على الحذاء من أجل استخدامه في نحت تمثال لنابليون وهو يمتطي صهوة جواده ليوضع في قبره.

وظل الحذاء لدى أسرة النحات قبل أن يقوم أحد أفراد الأسرة بعرضه للبيع في مزاد Drouot.

الجدير بالذكر أن مزاد Drouot لم يكشف عن هوية الشخص الذي اشترى حذاء الإمبراطور الفرنسي العظيم.

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