متأثراً بأحداث لبنان.. عاصي الحلاني يُغنّي للوطن

أطلق الفنان اللبناني عاصي الحلاني على قناته الرسمية في يوتيوب أغنية جديدة أطلق عليها اسم قصيدة الوطن.

وعبّر من خلالها عاصي الحلاني عن تأثره بالأحداث الجارية في وطنه الأم لبنان، وحظيت الأغنية بإعجاب عشاق النجم اللبناني، وحققت عددا كبيرا من المشاهدات بعد إطلاقها يوم أمس.

ونشر الفنان اللبناني على حسابه الرسمي في تويتر فيديو للأغنية، وعلّق على المنشور بالقول “الوطن بديل الأم ويستحق أن نثور من أجله”.

كما قام الحلاني بكتابة مطلع القصيدة في تغريدة أخرى نشرها على حسابه في موقع تويتر.

وأكد النجم اللبناني من خلال هذه الأغنية وقوفه وتضامنه مع الشعب اللبناني في الثورة التي يشهدها لبنان حاليا.

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