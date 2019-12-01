جمّدت جثة زوجها لـ11 عاماً.. قصة أمريكية غامضة

تفاجأ موظفو الرعاية الاجتماعية في أمريكا أثناء قيامهم بجولة تفقدية اعتيادية ضمن شقق ريمنغتون بارك للمتقاعدين في ولاية يوتاه الأمريكية بوفاة صاحبة المنزل الأمريكية جين سورن ماذرز البالغة من العمر 75 عاما.

وازدادت المفاجأة عندما عثروا على جثة زوجها بول إدوارد ماذرز البالغ من العمر 69 مجمدة في ثلاجة موضوعة في مكتب ضمن الشقة.

وعلى الفور قامت الشرطة الأمريكية بإخراج الجثة وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد تاريخ وأسباب الوفاة.

وقال المحققون إن الجثة موجودة في الثلاجة منذ 11 عاما، وأن الرجل توفي بشكل طبيعي، ولكن أسباب احتفاظ زوجته بجثته في الثلاجة بقيت سرا غامضا لم يستطيعوا كشفه.

وعبّر أحد المحققين عن صدمته بالحادثة، وقال إنها أغرب حادثة تواجهه خلال عمله في المنطقة منذ 13 عاما.

يذكر أن الشرطة الأمريكية مازالت تنتظر نتائج فحص السمية لتحدد أسباب وفاة المرأة وزوجها.

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