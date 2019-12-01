تويتر تؤجل حذف الحسابات الخاملة بسبب “المتوفين”

استجابت شركة تويتر الأمريكية لرغبة مستخدميها وقامت بتأجيل حذف الحسابات الخاملة التي لم يدخل إليها أصحابها منذ 6 أشهر بسبب حسابات المتوفين.

وقالت تويتر إنها ستؤجل عملية الحذف التي كانت مقررة أن تبدأ في 11 ديسمبر الجاري إلى أن تجد طريقة تخلد من خلالها حسابات المتوفين.

وأوضحت تويتر أن العملية ستقتصر حاليا على حذف حسابات المستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي وستنطلق في موعدها المحدد بسبب قوانين حماية البيانات العامة الأوروبية.

وأكدت تويتر امتلاكها لسياسة للتعامل مع الحسابات الخاملة، ولكنها لم تكن تقوم باستخدامها.

ولم توضح تويتر حتى الآن الطريقة التي ستتبعها لمعرفة الحسابات التي تعود لأشخاص متوفين، ولكن من المتوقع أن تطلب إقرارا من أصدقاء المتوفي، أو شهادة وفاة ليتم تحويله من حساب خامل إلى حساب خالد، وبالتالي لا يتم حذفه أبدا.

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