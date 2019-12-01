منوعات

تويتر تؤجل حذف الحسابات الخاملة بسبب “المتوفين”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استجابت شركة تويتر الأمريكية لرغبة مستخدميها وقامت بتأجيل حذف الحسابات الخاملة التي لم يدخل إليها أصحابها منذ 6 أشهر بسبب حسابات المتوفين.

وقالت تويتر إنها ستؤجل عملية الحذف التي كانت مقررة أن تبدأ في 11 ديسمبر الجاري إلى أن تجد طريقة تخلد من خلالها حسابات المتوفين.

وأوضحت تويتر أن العملية ستقتصر حاليا على  حذف حسابات المستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي وستنطلق في موعدها المحدد بسبب قوانين حماية البيانات العامة الأوروبية.

وأكدت تويتر امتلاكها لسياسة للتعامل مع الحسابات الخاملة، ولكنها لم تكن تقوم باستخدامها.

ولم توضح تويتر حتى الآن الطريقة التي ستتبعها لمعرفة الحسابات التي تعود لأشخاص متوفين، ولكن من المتوقع أن تطلب إقرارا من أصدقاء المتوفي، أو شهادة وفاة ليتم تحويله من حساب خامل إلى حساب خالد، وبالتالي لا يتم حذفه أبدا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك