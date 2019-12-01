حاسوب خاص برجال الأعمال ينضم لعائلة HP

كشفت شركة HP الأمريكية عن حاسوب جديد مخصص لرجال الأعمال أطلقت عليه اسم Elite Dragonfly ليكون فردا جديدا في عائلة Elite Book.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel vPRO من الجيل الثامن، وسيتميز بخفة وزنه الذي يصل إلى أقل من كيلو غرام.

وساهمت سبائك الماغنيسيوم التي صنعت منها الشركة هيكل اللاب توب في إنقاص وزنه.

ويتميز الحاسوب بوجود 3 خيارات للشاشة، حيث ستأتي الشاشة الأولى بدقة عرض Full HD ودرجة سطوع 400 نيت، في حين ستكون الشاشة الثانية Sure View قادرة على الوصول إلى درجة سطوع 1000 نيت، أما الشاشة الثالثة فستأتي بدقة 4K ودرجة سطوع 550 نيت.

وستزود الشركة الأمريكية الحاسوب الجديد بنوعين من البطاريات حيث ستكون البطارية الأولى ثنائية الخلية وبقدرة 38 واط، في حين ستكون البطارية الثانية رباعية الخلية وبقدرة 56 واط.

وسيحتوي الحاسوب الجديد على منفذي Thunderbolt-3، ومنفذ USB-A عادي، ومنفذ HDMI، كما ستدعم معيار شبكة wi-Fi 6.

الجدير بالذكر أن الشركة الأمريكية ستطرح الجهاز الجديد بأسعار مختلفة، حيث سيبلغ سعر الجهاز الذي سيأتي بوزن 997 غرام 1644 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية