منوعات

“رسائل ذاتية التدمير”.. جديد تطبيق واتساب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية عن إطلاق ميزة الرسائل الذاتية التدمير لتطبيقها “واتساب” والتي ستحمل اسم Delete Messages.

وقالت الشركة الأمريكية إن الميزة ستكون متاحة حاليا في النسخة التجريبية ذات الإصدار 2.19.348 لنظام التشغيل أندرويد، ويمكن للمستخدم تفعيلها من خلال نافذة المعلومات.

ومن خلال الميزة الجديدة سيكون المرسل قادرا على تحديد وقت معين تمسح من خلاله الرسائل بشكل تلقائي في حال لم يقم المرسل إليه بقراءتها خلال المدة المحددة.

وأكدت فيسبوك أن الميزة الجديدة ستشمل المجموعات أيضا، حيث يمكن لمديري المجموعات تفعيل هذه الميزة أو إيقافها.

ولتفعيل الميزة يجب على المستخدم الذهاب إلى نافذة المعلومات وضبط وقت تدمير الرسالة. ويذكر أن الأوقات المتاحة حاليا لتدمير الرسائل ذاتيا هي ساعة، يوم، أسبوع، شهر، وسنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك