“رسائل ذاتية التدمير”.. جديد تطبيق واتساب

أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية عن إطلاق ميزة الرسائل الذاتية التدمير لتطبيقها “واتساب” والتي ستحمل اسم Delete Messages.

وقالت الشركة الأمريكية إن الميزة ستكون متاحة حاليا في النسخة التجريبية ذات الإصدار 2.19.348 لنظام التشغيل أندرويد، ويمكن للمستخدم تفعيلها من خلال نافذة المعلومات.

ومن خلال الميزة الجديدة سيكون المرسل قادرا على تحديد وقت معين تمسح من خلاله الرسائل بشكل تلقائي في حال لم يقم المرسل إليه بقراءتها خلال المدة المحددة.

وأكدت فيسبوك أن الميزة الجديدة ستشمل المجموعات أيضا، حيث يمكن لمديري المجموعات تفعيل هذه الميزة أو إيقافها.

ولتفعيل الميزة يجب على المستخدم الذهاب إلى نافذة المعلومات وضبط وقت تدمير الرسالة. ويذكر أن الأوقات المتاحة حاليا لتدمير الرسائل ذاتيا هي ساعة، يوم، أسبوع، شهر، وسنة.

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