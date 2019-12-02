طائرة تعود بعد 11 ساعة تحليق لـ”سبب غريب”.اِقْرأ

218TV|خاص

خمس ساعات ونصف ذهاباً بين الغيوم في رحلة جوية طويلة لم تشفع لركاب طائرة هولندية من الهبوط إلى الوجهة التي قصدها المسافرون، إذ استمروا في الجو خمس ساعات ونصف أخرى حتى عادوا إلى المطار الذي انطلقوا منه ليمكثوا في الجو 11 ساعة كاملة من التحليق بلا توقف بين قارتين، لكن إدارة شركة (KLM) الهولندية المُسيرَة للطائرة شرحت الأسباب التي بدا أحدها غريبا للغاية.

ووفق بيان الشركة التوضيحي، فإن الرحلة انطلقت من مطار سخيبول في إمستردام متجهة إلى مدينة نيومكسيكو، لكن مع تحديث بيانات الرحلة الجوية فيما كانت الطائرة تقترب من المطار، بدأ بركان مجاور لمنطقة المطار بالثوران، وهو ما يُشكّل خطرا على محركات الطائرة بسبب الرماد الذي يبعثه البركان إلى الأجواء، وهنا تصبح عملية الهبوط خطرة على سلامة محركات الطائرة، الأمر الذي دفع قائد الطائرة باتخاذ قرار بالعودة إلى إمستردام، وعدم تعريض سلامة الركوب لأي خطر، لكن السبب الأغرب كان حمولة الطائرة من الخيول، وهو ما تعذّر معه التوجه نحو مطار بديل، بسبب عدم وجود ترتيبات لنقل الخيول والتعامل معها.

وقالت الشركة في بيانها إنها ملتزمة بتعويض الركاب بديلا للرحلة الملغاة، وهو إجراء اعتيادي تتخذه شركات الطيران في حال حصول أسباب مانعة لوصول الركاب إلى وجهاتهم التي دفعوا المال من أجل الوصول إليها.

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