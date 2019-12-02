فتاة روسية تحطم الرقم القياسي لأطول شعر في العالم

تمكنت الفتاة الروسية زلاتا نيكولويفا البالغة من العمر 11 عاما من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وتحطيم الرقم القياسي لأطول شعر في العالم.

وبلغ شعر الطفلة الروسية التي تقطن في مدينة أستراخان الروسية 142 سم بزيادة 9 سم عن صاحبة الرقم القياسي السابق.

وعندما علمت أختها دينارا بالأمر طلبت منها أن تقوم بمراسلة موسوعة غينيس لتسجيل رقمها القياسي فيه.

وبالفعل قامت الفتاة الروسية بمراسلة الموسوعة والتي طلبت منها تصوير فيديو يثبت صحة كلامها، وهذا ما قامت به لتنال لقب أطول شعر في العالم.

وأكدت أخت الشابة الروسية أن شقيقتها تعاني كثيرا من مسألة الاعتناء بشعرها، إذ يصبح أثقل عند بله بالماء.

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