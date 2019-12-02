حاول حماية منزله من السرقة.. فقتل نفسه

شهدت بلدة فان بورين الواقعة في ولاية مين شرق أمريكا حادثة مؤسفة للغاية راح ضحيتها العجوز الأمريكي رونالدو سير البالغ من العمر 65.

وأكدت التحقيقات التي أجرتها الشرطة الأمريكية بأن العجوز الأمريكي أصيب بطلق ناري من بندقية تطلق النار بشكل أوتوماتيكي عند فتح باب المنزل.

ولدى فحص المنزل تبين للشرطة بأن العجوز أحاط منزله بعدد كبير من البنادق التي تطلق النار بشكل آلي في خطوة منه لحماية منزله من السرقات.

وقالت الشرطة الأمريكية بأن رونالدو كان يقوم بتجريب الجهاز بنفسه ليتأكد من عمل البندقية والتي أطلقت النار عليه بشكل مباشر، ليقوم بالاتصال بفرق الطوارئ والتي أسعفته إلى المستشفى.

وحاول الأطباء إنقاذ حياة رونالدو دون جدوى، ليفارق المسن الأمريكي الحياة بعد أن قتل نفسه.

يذكر أن تثبيت أجهزة إنذار بأسلحة نارية أمر غير قانوني في أمريكا، ويعد جريمة يعاقب عليها القانون الأمريكي.

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