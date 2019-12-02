“موتورولا” تستعد للكشف عن أقوى هواتفها الذكية

تستعد شركة موتورولا الأمريكية للكشف عن أحدث وأقوى هواتفها الذكية والذي سيحمل اسم One Hyper.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 675 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد 9.

وسيأتي الجهاز الجديد بشاشة LCD رقيقة الحواف مقاس 6.4 بوصة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية منبثقة بدقة 32 ميغا بيكسل.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 64 ميغا بيكسل والثانية 8 ميغا بيكسل، وتتميز هذه الكاميرا بقدرتها على تصوير فيديوهات بدقة 4K.

وبالنسبة للذاكرة الداخلية فستأتي بسعة 128 غيغا بايت في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف ببطاريته التي ستأتي بسعة 3600 ميلي أمبير والتي تدعم خاصية الشحن السريع، وباحتوائه على منفذ لتركيب شريحتي اتصال، وشريحة NFC، ومستقبلات البلوتوث 5.0.

يذكر أن موتورولا لم تكشف عن سعر الجهاز الذي ستطلقه في عرض الأسبوع القادم في البرازيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية