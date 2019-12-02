“شاومي” تطلق شاحن هواتف مع “تدفئة” للشتاء

كشفت شركة شاومي الصينية عن شاحن بطاريات “باور بانك” جديد يدفئ اليدين خلال أيام الشتاء الباردة.

وجاء الشاحن الجديد بتصميم كلاسيكي مستمد من أجهزة الراديو القديمة، وقامت الشركة الصينية بصناعة جسمه من الألمنيوم عوضا عن اللدائن البلاستيكية الرخيصة حتى يكون قادرا على امتصاص السخونة ونقلها ليدي المستخدم بأقصى سرعة.

وزودت الشركة الصينية الباور بانك الجديد بمادة ABS المانعة للحريق للحفاظ على سلامة المستخدم، كما وضعت خيارا يتيح للمستخدم إيقاف خاصية التدفئة في حال لم يكن بحاجتها.

وسيأتي الباور بانك الجديد ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وبوظيفة تدفئة تعمل بدرجة حرارة 52 درجة على الجانبين، وأكدت شاومي أن درجة الحرارة ثابتة ولا يمكن خفضها أو رفعها.

وسيحتوي الباور بانك على زرين وضع كل منهما على جانب، حيث يستخدم الزر الأيسر للتحكم في وظيفة التدفئة وعرض الطاقة المتبقية في الجهاز، أما الزر الأيمن فيستخدم لتفعيل وظيفة التدفئة وعرض درجة الحرارة شرط أن يتم الضغط عليه لمدة 3 ثواني.

ولترضي أذواق عشاقها حرصت الشركة الصينية على إطلاق الباور بانك الجديد بعدة ألوان هي الأخضر، الأحمر، والوردي.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق الباور بانك الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 20 يورو.

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