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الفنان محمد منير يكشف حقيقة مرضه لأول مرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد الحفل الذي أحياه النجم المصري محمد منير في نادي هليوبوليس في مدينة الشروق المصرية إعلان محمد منير عن المرض الذي أصابه وأجبره على الاستعانة بالكرسي في آخر حفلتين.

وجاء إعلان النجم المصري عن المرض بعد التساؤلات العديدة التي طرحها عليه الجمهور حول أسباب جلوسه على الكرسي خلال الحفل.

وقال الكينغ إنه يعاني من قصور في مفصل الحوض يسبب له آلاما شديدة في الظهر ومنطقة الحوض، الأمر الذي يجبره للجلوس على الكرسي لأخذ قسط من الراحة قبل أن يقوم بإكمال مهمته.

وأكد منير بأن مرضه لن يمنعه من الغناء وبأن الإصابة التي يعاني منها بسيطة للغاية.

وعبر النجم المصري عن رغبته الدائمة بالالتقاء بجمهوره الكبير من خلال الحفلات التي يقيمها بغض النظر عن حالته الصحية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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