الفنان محمد منير يكشف حقيقة مرضه لأول مرة

شهد الحفل الذي أحياه النجم المصري محمد منير في نادي هليوبوليس في مدينة الشروق المصرية إعلان محمد منير عن المرض الذي أصابه وأجبره على الاستعانة بالكرسي في آخر حفلتين.

وجاء إعلان النجم المصري عن المرض بعد التساؤلات العديدة التي طرحها عليه الجمهور حول أسباب جلوسه على الكرسي خلال الحفل.

وقال الكينغ إنه يعاني من قصور في مفصل الحوض يسبب له آلاما شديدة في الظهر ومنطقة الحوض، الأمر الذي يجبره للجلوس على الكرسي لأخذ قسط من الراحة قبل أن يقوم بإكمال مهمته.

وأكد منير بأن مرضه لن يمنعه من الغناء وبأن الإصابة التي يعاني منها بسيطة للغاية.

وعبر النجم المصري عن رغبته الدائمة بالالتقاء بجمهوره الكبير من خلال الحفلات التي يقيمها بغض النظر عن حالته الصحية.

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