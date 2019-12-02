دراسة تكشف أسباب تورّم العينين في الصباح

استطاعت إحدى الدراسات تحديد الأسباب التي تؤدي إلى حدوث انتفاخ في العين في الصباح رغم الحصول على قسط كافٍ من الراحلة.

وتعد مسألة انتفاخ العين من الصباح من أكثر المشاكل التي تعاني منها النساء، وأكدت الدراسة التي نشرتها صحيفة تايمز أوف إنديا وجود 5 أسباب لحدوث هذه الأمر.

وتعد الحساسية من أهم الأسباب، وخاصة في حال تعرضت العين لغبار الطلع أو وبر القطط، كما أن الجفاف يؤدي إلى حدوث انتفاخ في العين، نظرا لتأثير قلة الماء على العين.

كما أكدت الدراسة أن الأطعمة المالحة تسبب هذا الأمر، لأن الملح يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم وبخاصة في منطقة العين.

وأوضحت الدراسة أن زيادة الكافيين تساهم في حدوث هذا الأمر، لأن الكافيين يتسبب بالجفاف الذي يؤدي إلى انتفاخ العين، ونصح الباحثون الناس بعدم شرب أكثر من 5 فناجين من القهوة يوميا.

بالإضافة إلى ذلك فإن إجهاد العينين من خلال التحديق المطول وقضاء وقت طويل أمام الحاسوب والهواتف الذكية يؤدي إلى انتفاخ في العينين.

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