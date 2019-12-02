هواوي تطلق راوترا جديدا بمواصفات مميزة

كشفت شركة هواوي الصينية عن راوتر جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم راوتر A2 وسيعمل بمعالج رباعي النوى بتردد 1.4 غيغا هرتز، وبقوة حوسبة 12880DMIPS.

وسيدعم الراوتر الجديد النطاق الترددي 2.4 غيغا هرنز، و5 غيغا هرتز في النطاق المنخفض، والنطاق الترددي 5 غيغا هرتز في النطاق المرتفع.

بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الراوتر سيدعم ميزة تسارع الألعاب على الهواتف الذكية، وتسارع التصفح والألعاب على شبكة الإنترنت، كما سيدعم اتصال الأجهزة الذكية بأداء وكفاءة أسرع.

وسيحتوي الراوتر الجديد على شرائح Lingxiao Wi-Fi، ومقوري إشارة يصل عدده إلى 6.

ويتميز هذا الراوتر بوجود ميزة دعم النقر السريع للاتصال بالإنترنت، مع معايير أعلى للحماية عند الاتصال بشبكة الإنترنت.

الجدير بالذكر أن هواوي بدأت ببيع الجهاز الجديد من خلال موقعها الرسمي بسعر يصل إلى 57 دولارا أمريكيا.

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