تسجيل 489 مصابا بـ “اللشمانيا” في أسبوع

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض

الثلاثاء، 489 حالة اشتباه بمرض “اللشمانيا” و16 حالة أخرى اشتباه

بمتلازمة يرقان في الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر.

وقال المركز على صفحته الرسمية، إن حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي وصلت 17 حالة اشتباه فيما بلغت السحايا والسعال الديكي 6 حالات، مشيرا إلى أن الأسباب الرئيسية للمرضين هي الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات.

وكانت ‏إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أعلنت الأسبوع الماضي، تسجيل 437 حالة مصابة بمرض “اللشمانيا” في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر و28 حالة يشتبه أنها مصابة بـ “متلازمة يرقان” وهي من الأمراض المنقولة بالمياه.

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