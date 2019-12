ألعاب المسنين تحافظ على القدرات الفكرية أثناء الشيخوخة

وفقا لنتائج دراسة أجراها علماء اسكتلنديون، تبين أن كبار السن الذين يمارسون بانتظام ألعاب مختلفة كالشطرنج والدومينو وغيرهما، ويحلون الكلمات المتقاطعة، يحافظون على قدرات فكرية جيدة.

وتفيد مجلة The Journals of Gerontology، بأن علماء النفس من جامعة إدنبرة درسوا تفاصيل الاختبار الذي جرى عام 1947 شارك به أكثر من 1000 مسن من مواليد عام 1936 في إطار برنامج Lothian Birth Cohort، الذي يهدف إلى دراسة مسألة مدى ارتباط مستوى الذكاء في الطفولة بمستواه في الشيخوخة. وقد طلب العلماء من المشتركين في تلك الدراسة عندما بلغ عمرهم 70 سنة، الخضوع لاختبار فحص الذاكرة وغيرها من الوظائف الفكرية. وعندما بلغوا 79 سنة من العمر خضعوا لنفس الاختبارات. كما طلب الباحثون من جميع المشتركين في هذه الدراسة الاجابة عن أسئلة بشأن الألعاب التي يمارسونها مثل الشطرنج والدومينو وغيرها وحل الكلمات المتقاطعة، خلال فترة عمرهم 70-76 سنة. وقد استخدم الباحثون نماذج إحصائية لتحليل العلاقة بين الهوايات والقدرات الفكرية للمشتركين، مع الأخذ بالاعتبار نتائج دراسة عام 1947 وعوامل التأثير في القدرات الفكرية للمشتركين. واتضح من النتائج، أن الذين يمارسون منذ طفولتهم هذه الألعاب بانتظام أو بعد تقاعدهم كانت قدراتهم الفكرية أفضل بكثير من الآخرين. ولاحظ الباحثون أن الذين بدأوا يمارسون هذه الألعاب بعد بلوغهم السبعين من العمر، تباطأ تدهور قدراتهم الفكرية وهو المثير للعجب. ويشير الباحثون استنادا إلى هذه النتائج، إلى أن تغيرا بسيطا في نمط الحياة، يحسن القدرات الفكرية لكبار السن. ويقول دريو التسشول، كبير الباحثين “تكمل هذه النتائج البيانات السابقة، التي تفيد بأن الانخراط في أنواع مختلفة من الأنشطة الفكرية والاجتماعية في سن 70 وما فوق قد يرتبط بتحسين القدرات الفكرية في وقت لاحق من الحياة”. المصدر: فيستي. رو

