أفادت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، بوفاة الفنان المصري الشعبي، شعبان عبد الرحيم، عن عمر ناهز 62 عاما. وتوفي عبد الرحيم في في مستشفى المعادي العسكري، حسبما ذكرت مواقع وصحف مصرية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن عبد الرحيم توفي داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد تدهور حالته الصحية. وظهر الفنان المصري مؤخرا في حفلات موسم الرياض، حيث أحيا حفلا على كرسي متحرك، بعنوان “ليالي المحروسة”. ووفق ما ذكر موقع “اليوم السابع”، فإن نجل الفنان شعبان قد أكد للموقع خبر وفاة والده. وولد عبد الرحيم في عام 1957 بحي الشرابية في القاهرة، وقدم عددا كبيرا من الأغاني التي حظيت بشعبية كبيرة في العالم العربي، وفي مقدمتها “أنا بكره إسرائيل” و”هبطل السجاير”. وشارك في بعض الأعمال الدرامية منها فيلم “مواطن ومخبر وحرامي” من إخراج داود عبد السيد و”فلاح في الكونغرس” إخراج فهمي الشرقاوي، إضافة لعدد من المسرحيات مع الممثل سمير غانم، كما كانت له تجربة بمجال تقديم البرامج التلفزيونية.

