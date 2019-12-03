العالم يحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

يحتفل العالم اليوم الثالث من شهر ديسمبر، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يهدف إلى تعزيز حقوقهم ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية، ولإذكاء الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وركز موضوع عام 2019 على أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات وقيادتهم واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030، والتي تتعهد “بعدم ترك أي شخص خلف الركب” باعتبار الإعاقة على أنها القضايا الشاملة التي يتعين النظر فيها عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

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