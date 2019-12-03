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الساحة الفنية تُودّع المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فجع الوسط الفني في مصر والعالم العربي بوفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 62 عاما.

وكان الفنان الراحل قد دخل مستشفى المعادي العسكري بعد تدهور حالته الصحية قبل أن يفارق الحياة فيه.

وأثار جلوس شعبان عبد الرحيم على كرسي متحرك خلال حفلته التي أحياها في موسم الرياض في السعودية منذ فترة حفيظة عشاقه حول حالته الصحية، حيث لم يقدر على الوقوف طويلا.

وولد الفنان الراحل في حي الشرابية في العاصمة المصرية القاهرة عام 1957، وقدم أغاني عديدة جعلته يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي ومن أبرز أغانيه أنا بكره إسرائيل، وهبطل السجاير.

يذكر أن لشعبان عبد الرحيم تجربة في مجال الدراما حيث شارك بعدد من الأعمال الدرامية أبرزها فيلم مواطن ومخبر وحرامي، بالإضافة إلى مجموعة من المسرحيات رفقة النجم سمير غانم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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