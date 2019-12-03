سامسونغ تطلق تطبيق بث الألعاب إلى الهواتف

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن تطبيق جديد يتيح للمستخدمين بث ألعاب الفيديو من الهاتف إلى الحاسوب أطلقت عليه اسم Play Galaxy Link.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية أن التطبيق الجديد سيفسح المجال أمام المستخدم لوصل حاسوبه الشخصي بهواتف غالاكسي من خلال شبكات الواي فاي، أو شبكات 4G، و5G.

ويتميز هذا التطبيق بقدرته على نقل البيانات بسرعة كبيرة مع زمن تأخير بسيط، مما يجعل المستخدم قادرا على استخدام هاتفه الذكي كأداة للتحكم بالألعاب الإلكترونية، وألعاب الفيديو المشغلة على الحاسوب.

وأكدت سامسونغ أن تطبيقها الجديد سيعمل بشكل متوافق مع الحواسيب المزودة بمعالج Intel Core i5، والمعالجات الأكثر تطورا والتي تصل فيها الذاكرة العشوائية إلى DDR4، ومعالج الرسوميات NIVIDIA GTX 1060 أوAMD Redeon RX550 ومعالجات الرسوميات الأكثر تطورا.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن التطبيق سيعمل حاليا بشكل متوافق مع هواتف Galaxy Note 10، و Galaxy S10 بكافة نماذجها.

الجدير بالذكر أن سامسونغ ستتيح التطبيق خلال الشهر الجاري لهواتف Galaxy Flod، Galaxy S9، Galaxy Note9، وGalaxy A90.

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