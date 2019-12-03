الصحة تعلن عودة تقنية تفتيت الحصى بالمستشفيات العامة

أعلنت وزارة

الصحة، الثلاثاء، عودة تقنية تفتيت الحصى بالموجات التصادمية من جديد في مستشفيي

طرابلس الجامعي، وطرابلس المركزي بعد توقف تقديم هذه الخدمة لأكثر من 7 سنوات.

وقالت

الوزارة، على صفحتها الرسمية، إن مستشفى طرابلس المركزي سيبدأ في استخدام هذه

التقنية في منتصف ديسمبر الحالي بعد تسلم جهاز التفتيت الألماني حديث الصنع، وكذا

مستشفى طرابلس الجامعي بعد استكمال مستحقات الشركة الموردة.

ومن جهته أكد مدير مستشفى طرابلس المركزي البهلول بن رمضان أن المستشفى يمتلك عناصر طبية تستطيع تقديم خدمة تفتيت الحصى بالجهاز، وأنه سيجرى تدريب العناصر ذاتها للتعرف على التقنيات الحديثة التي يمتلكها.

يشار إلى أن أجهزة تفتيت الحصى خرجت عن الخدمة؛ بسبب انتهاء عمرها الافتراضي والتعثر في إحلال أجهزة حديثة.

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