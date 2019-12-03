تحدٍ جديد يجتاح مواقع التواصل.. “النساء أبطاله”

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار تحدّ جديد تفوقت فيه النساء على الرجال أطلق عليه اسم تحدي الكرسي.

وأطلق زوجان هذا التحدي من خلال تطبيق تيك توك، ويقوم هذا التحدي على وقوف الشخص على بعد 3 خطوات من الحائط، ومن ثم يقوم بالانحناء ليستند بالرأس على الحائط، ومن ثم يقوم بإمساك الكرسي ومحاولة رفعه إلى الصدر بزاوية 90 درجة، ومن ثم محاولة الوقوف بشكل مستقيم والتي تعد أصعب مراحل التحدي.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا التحدي الذي تفوقت فيه النساء على الرجال بشكل كبير، فلم تواجه النساء أي مشكلة في تنفيذه بعكس الرجال الذين واجهوا صعوبات عديدة.

واحتار العلماء في أسباب تفوق النساء على الرجال في هذا التحدي، ولم يستطيعوا تحديد أسباب هذا التفوق بشكل واضح، حيث قال بعض العلماء إن مراكز الثقل المتباينة في الجنسين هي السبب، في حين قال بعض العلماء إن السبب يكمن في ابتعاد الرجال عن الحائط لمسافة أكبر بسبب كبر حجم أقدامهم مقارنة بالنساء.

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