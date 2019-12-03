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لأول مرة.. سويسرا تصك عملة لشخص على قيد الحياة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في بادرة هي الأولى من نوعها قامت سويسرا بصك عملة فضية من فئة 20 فرنك سويسري عليها صورة أسطورة التنس العالمية السويسري روجيه فيدرير تكريما لمسيرته الرياضية، ولرفعه اسم بلاده عاليا.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها سويسرا بوضع صورة لشخص حي على عملاتها، حيث سيظهر أسطورة التنس العالمية على العملة وهو يلعب ضربة خلفية بيد واحدة.

وقالت الحكومة السويسرية إن روجيه فيدرير هو أنجح رياضي فردي في سويسرا، وبأنه كان خير سفير لبلاده في المحافل الدولية.

وستصدر الحكومة 95 ألف قطعة من العملة الجديدة بتكلفة تصل إلى 30 مليون فرنك سويسري، وستقوم بطرحها للتداول في يناير القادم.

يذكر أن الحكومة السويسرية أكدت نيتها وضع صورة فيدير على عملة معدنية بقيمة 50 فرنك سويسري ستصدرها العام القادم بتصميم مختلف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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