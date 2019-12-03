هل يعيد موسم الرياض حسن حسني للمسرح؟

دخل المخرج المصري أشرف زكي في مفاوضات جادة مع النجم حسن حسني من أجل إقناعه بالمشاركة في عمل مسرحي كوميدي يقدم خلال موسم الرياض الترفيهي الشهر القادم.

وقال أشرف زكي إن العمل المسرحي سيكون من بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، وبأنه يرغب في الحصول على موافقة النجم حسن حسني بأسرع وقت من أجل بدأ التحضير للمسرحية.

من جانبه قال النجم حسن حسني إنه سيستشير فريقه الطبي ليقرر الموافقة على العرض أو رفضه، وبخاصة أن ظروفه الصحية لا تسمح له حاليا بالمشاركة بالأعمال المسرحية.

يذكر أن حسن حسني ابتعد عن العمل المسرحي منذ مشاركته في مسرحية صبح صبح مع الفنان محمد سعد في العام 2017.

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