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Doogee تطلق هاتفاً قوياً للاستخدامات الشاقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة Doogee الصينية عن هاتف مميز مناسب للاستخدامات الشاقة أطلقت عليه اسم S95 Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio P90، ونظام تشغيل Android Pie 9.

ويتميز الهاتف الجديد بتوافقه مع المعيار العسكري MIL-STD-810G، وبمناسبته للاستخدامات الشاقة وفق معيار الحماية IP68، IP69K، حيث يستطيع البقاء تحت الماء على عمق 3 أمتار لمدة 20 دقيقة.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة قياس 6.3 بوصة +FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية والثالثة بدقة 8 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بحجم 128 غيغا بايت، في حين سيصل حجم الذاكرة العشوائية إلى 8 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف ببطاريته التي ستأتي بسعة 5150 ميلي أمبير، كما يمكن للمستخدم توسيعها لتصل حتى 8560 ميلي أمبير من خلال تركيب غطاء يحتوي على بطارية بسعة 3500 ميلي أمبير، مما يجعل الهاتف يعمل لعدة أيام.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 400 دولار أمريكي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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