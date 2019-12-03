مركز التأهيل البدني بمصراتة ينهي معاناة لازمت زواره سنوات

استطاع مركز جامعة مصراته للتأهيل البدني (الأطراف

الصناعية) إنهاء معاناة كثيرين، فزرع لهم الأمل ووفر لهم أطرافاً صناعية بدون

مقابل، كما وفر عليهم عناء الذهاب إلى الخارج لتركيبها بآلاف الدينارات.

لعل من بين أولئك “علي واوا كناسو نسمو” ذو

الـ 45 عاماً، والذي فقد ساقه اليسرى إثر انفجار لغم أرضي عام 1997م حينما كان يؤدي

واجب الخدمة الوطنية بجبل بن عريف بسبها

يضيف للرائد “منذ وصولي للمركز لم ألمس إلا

المعاملة الطبية، لساني عاجز عن الشكر”، مضيفاً أن ما قدم له في المركز أنساه

معاناة السفر لمسافة تجاوزت 1300 كيلو متر انطلاقاً من منطقته البركت وصولاً إلى

المركز بمصراتة.

يتابع بسرور “الآن عدت لحياتي الطبيعية”

وقال مدير المركز الدكتور “الدوكالي الكسكاس”

في مقابلة خاصة مع الرائد، إن المركز يؤدي الخدمة للعدد الكبير من فاقدي الأطراف

في كامل التراب الليبي، ولا يقتصر في تقديم خدماته على سكان مصراتة فحسب.

وبحسب دراسات أجراها مركز جامعة مصراته للتأهيل البدني

يكلف تركيب الطرف الصناعي لأمثال “نسمو” قرابة 25000 دينار ليبي دون أن

تحتسب مصاريف التركيب، والتنقل والإقامة وغيرها، حيث ركب المركز 345 طرف صناعي

أسفل الركبة من تأسيسه في يوليو 2016 حتى نهاية أكتوبر الماضي.

ولا تختلف انفراجة معاناة “عادل القشاط” ذو

الثلاثة والأربعين عاماً بمركز الأطراف الصناعية بمصراتة كثيراً عن سابقه، غير أن

“القشاط” قطع ربع المسافة تقريباً،

انطلاقاً من رقدالين.

يضيف للرائد أنه قبل أن يركب له طرف صناعي أسفل ركبته؛

نتيجة فقده رجله اليسرى في حادث سير عام 2001م كانت كل خطوة تعني لي مزيداً من

الألم، مضيفاً قوله “أما الآن فأشعر بالراحة التامة”، مثمناً جهود

القائمين على المركز في الإيفاء بوعودهم وتركيب طرف صناعي له في غضون 72 ساعة من

إجراء الكشف له.

يقول اختصاصي تقويم الأعضاء الصناعية بالمركز

“عبدالهادي مباركي” للرائد نقوم بدورين اثنين أحدهما تقني والآخر فني،

أما الحالات فنستقبلها وعلامات اليأس واضحة عليها، وتودعنا بابتسامة وفرحة بعد

تركيب طرف صناعي لها.

يضيف في حديثه “نستقبل 3 حالات أسبوعيا، أما تركيب

الأطراف فلا يستغرق في العادة أكثر من 3 أيام، وتتراوح مدة الضمان للطرف الصناعي

عادة بين 3-5 أعوام”

وزارت الرائد معمل التركيبات بمركز جامعة مصراته للتأهيل البدني، واطلعت على جهود الاخصائيين والفنيين بداخله في تنفيذ التركيبات، وذلك ضمن عدة مراحل تبدأ باستقبال المريض وتقييم التركيبات، وأخد المقاسات للطرف المبتور، ونحت الطرف في شكل تجريبي قبل تركيب الطرف الصناعي وتجريبه والتدريب عليه وتسليمه.

وأوضح اختصاصي العلاج الطبيعي بالمركز “خالد رجب عطية” جهود قسمهم في عمليات التأهيل قبل وبعد تركيب الطرف الصناعي، مضيفاً أنه يسبق تركيب الطرف معرفه إن كان هناك تيبس أو ضعف بالعضلة، وأنه يلي التركيب إعادة تعليم المريض المشي باعتباره ظل مدة بدون حركة.

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