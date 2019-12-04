ظهور الكدمات يحدث في حال احتباس الدم

أسفل الجلد، وذلك نتيجة لتضرر الأوعية الدموية الدقيقة، ومن الممكن أن تتضرر هذه

الأوعية نتيجة سقوط أو ضربة أو ارتطام، وعادة ما تشفى هذه الكدمات من تلقاء نفسها.

لكن في المقابل يلاحظ بعض الأشخاص ظهور

الكدمات المفاجئة في الجسم، فماذا يعني ذلك؟

التقدم بالعمر

مع تقدم الإنسان بالعمر تصبح فرصة ظهور

كدمات مفاجئة في الجسم أكبر، وذلك لأن الاوعية الدموية تصبح أضعف كما أن الجلد

يصبح أرق، لذا تلاحظ هذه الكدمات بسهولة.

كلما تقدمت بالعمر تلاحظ ظهور الكدمات

بشكل متكرر أكثر.

الوراثة

هل تعرف أن الوراثة تلعب دورًا مهمًا

في ظهور الكدمات في الجسم؟

وجدت العديد من الدراسات العلمية

المختلفة أن الإنسان يكون عرضة للإصابة بالكدمات بشكل أكبر في حال كان هناك شخص في

العائلة مصاب بها.

الأدوية

هناك بعض أنواع الأدوية مسؤولة عن ظهور

الكدمات المفاجئة في الجسم، ومن أهمها تلك الأدوية المميعة للدم.

إضافة إلى ذلك قد تسبب بعض الأدوية ضعف

أو تغيير في الأوعية الدموية الدقيقة، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالكدمات ومن

بينها مضادات الاكتئاب.

الإفراط في تناول الكحول

يعتبر الإفراط في تناول الكحول من أكثر

الأمور التي قد تلحق الضرر في صحة الكبد، وترفع من خطر الإصابة بتشمع الكبد.

في حال تطور الإصابة بأمراض الكبد،

يصبح غير قادر على انتاج البروتينات التي تساعد في تجلط الدم، بالتالي يكون

الإنسان أكثر عرضة للنزيف وظهور الكدمات بسهولة.

اضطرابات النزف

تعتبر اضطرابات النزف من أسباب ظهور

الكدمات المفاجئة في الجسم، فهي تؤثر على قدرة تميع الدم وتجلطه في الجسم.

الأشخاص المصابين بهذا النوع من

الأمراض عليهم تناول الأدوية وفقًا لارشادات الطبيب لحماية صحتهم من أي مضاعفات

محتملة.

نقص الفيتامينات

واحد من أكثر أسباب ظهور الكدمات

المفاجئة في الجسم هو نقص الفيتامينات في الجسم.

بعض الفيتامينات تلعب دورًا في عملية

شفاء الجسم وتجلط الدم، بالتالي نقصها قد يسبب ظهور الكدمات.

من أهم الفيتامينات التي قد يسبب

نقصانها ظهور الكدمات بسهولة في الجسم نذكر ما يلي:

فيتامين سي

فيتامين ك

المصدر: ويب طب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية