ابتكار خلايا عصبية صناعية لعلاج الزهايمر

استطاع علماء في جامعة باث البريطانية إلى جانب علماء دوليين، من اختراع خلايا عصبية صناعية قابلة للزراعة في الدماغ.

وتستطيع هذه الخلايا إصلاح الأضرار الناجمة عن مرض الزهايمر أو غيرها من الأمراض العصبية، من خلال تثبيت خلايا إلكترونية على شريحة سيليكون، تحاكي استجابات الخلايا العصبية البيولوجية عندما يتم تشغيلها بواسطة الجهاز العصبي.

وتعنل هذه الخلايا على نقل نبضات الأعصاب، مما يسمح لأجزاء الجسم بالتواصل، وهي المكونات الأساسية للدماغ والحبل الشوكي والجهاز العصبي، كما أنها موجودة حول القلب.، إلى جانب تطوير معادلات تشرح كيفية استجابة الخلايا عند تلقي الإشارات الكهربائية من أعصاب معينة، وتشكيل رقائق سيليكون تعكس هذه الاستجابة.

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