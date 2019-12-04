مسن ياباني يُمطر خدمة العملاء بـ 24 ألف اتصال خلال عامين

ألقت الشرطة اليابانية مؤخراً القبض على مسن ياباني يبلغ من العمر (71 عاما) ، بعدما أقدم على الاتصال بخدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات أكثر من 24 ألف مرة خلال العامين الماضيين.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “جابان توداي” فإن المسن، القاطن في مدينة كاسوكابي، رهن التحقيق حاليا بعدما اتصل بخدمة عملاء شركة “كيه دي دي آي” بعشرات الاتصالات اليومية على مدى عامين.

هذا وتقدمت الشركة بالشكوى أخيراً بعدما اتصل بخدمة العملاء 411 مرة خلال أسبوع واحد، مطالباً الشركة بالاعتذار عن انتهاكها لبنود العقد بينهما.

وقد يواجه المسن مجموعة من التهم بموجب قانون إعاقة الأعمال، الذي يسمح بفرض عقوبات جنائية على الأفراد في حال ثبوت تعطيلهم الشركات عن أداء أعمالها العادية.

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