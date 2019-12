أعلنت شركة فيسبوك أنها تختبر حاليا أداة لنقل الصور ومقاطع الفيديو إلى خدمة “صور غوغل”. وأوضحت الشركة الأميركية أن الأداة الجديدة تعتمد على شفرة مصدر طورها “مشروع نقل البيانات” (Data Transfer Project)، وهو عبارة عن اتحاد شركات يضم آبل ومايكرسوفت وغوغل وتويتر وغيرها، وهدفه أن يتيح للمستخدم إمكانية نقل البيانات إلى خدمات أخرى. وقال مدير الخصوصية والسياسة العامة في فيسبوك ستيف ساترفيلد “منذ نحو عقد تقريبا مكّنّا الناس من تحميل معلوماتهم من فيسبوك، وأداة نقل الصور التي بدأنا بطرحها اليوم (أمس الثلاثاء) تستند إلى الشفرة التي تم تطويرها عبر شراكتنا في مشروع نقل البيانات مفتوح المصدر”. وبحسب فيسبوك، فإن الأداة ستبدأ مع خدمة “صور غوغل” أولا، على أن تعمل مع خدمات أخرى مستقبلا. وتم إصدار الأداة مبدئيا في إيرلندا، حيث ستعمل على صقلها استنادا إلى ردود أفعال المستخدمين، على أن تكون متاحة بصورتها النهائية للجميع في أنحاء العالم خلال النصف الأول من العام 2020. يذكر أن هذه الأداة ستكون مفيدة لمستخدمي تطبيق “صور غوغل” الذين لا يجرون نسخا احتياطيا تلقائيا للصور في هواتفهم. أما إذا كنت أحد مستخدمي فيسبوك و”صور غوغل” وتجري نسخا احتياطيا للصور، فيُحتمل أن تكون معظم الصور التي نشرتها على الشبكة الاجتماعية قد تم نسخها احتياطيا على خدمة غوغل.

The post فيسبوك تختبر أداة لنقل الصور والفيديو إلى خدمات أخرى appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا