دخان الطبخ يلوث دماغ الأطفال

دراسة جديدة تفيد أن تعرض الحوامل لتلوث الهواء الناجم عن طرق الطهو التقليدية مثل الفحم والخشب، يوثر على صحة المواليد العقلية ويزيد فرص إصابتهم بفرط النشاط. أظهرت دراسة صينية حديثة أن تعرض الحوامل لتلوث الهواء الناجم عن طرق الطهو التقليدية مثل الفحم والخشب، يوثر على صحة المواليد العقلية ويزيد فرص إصابتهم بفرط النشاط.

الدراسة أجراها باحثون بكلية الصحة العامة بجامعة تشونغشان الصينية، ونشروا نتائجها، الأربعاء، في دورية (Journal of Child Psychology and Psychiatry) العلمية.

وأوضح الباحثون أن الطبخ يعد أحد المصادر الرئيسية لتلوث الهواء الداخلي في الصين، لذلك درس الفريق تأثراته على الصحة العقلية للأطفال الصغار.

وشملت الدراسة 45 ألفًا و518 من أمهات الأطفال في مدينة شنجن الصينية بين عامي 2015 و2017.

ووجد الباحثون أن تعرض الأمهات أثناء فترة الحمل إلى مستويات مرتفعة من دخان الطهو بالطرق التقليدية مثل الحطب والخشب والفحم، ارتبط بزيادة خطر إصابة الأطفال الصغار في سن 3 أعوام، بسلوكيات فرط النشاط، مقارنة بمن يستخدمن الوسائل الحديثة في الطهي مثل الكهرباء.