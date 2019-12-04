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شمبانزي يغسل الثياب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار فيديو جديد تم تصويره من خلال كاميرات المراقبة الموجودة في منتزه ليهي ليدو للحيوانات الواقع في مقاطعة شونكينغ الصينية.

وظهر في المقطع الشمبانزي يوهوي وهو يقوم بغسيل قميص أبيض وضعه الحارس داخل قفصه، وقال الحارس إن يوهوي يراقب العمال ويهوى تقليد أعمالهم، لذلك قام بوضع قميص وفرشاة وقطعة صابون بجانب البركة بعد أن لاحظ مراقبة الشمبانزي له أثناء غسله لثيابه ليتأكد من تعلمه الأمر.

وبالفعل نجح الشمبانزي يوهوي في غسيل القميص بطريقة مماثلة للطريقة التي يغسل بها الحارس ثيابه، حيث قام بفرك القميص بالصابون حتى حصل على رغوة كافية ومن ثم نقعه في الماء، قبل أن يخرجه ويضعه على الصخور ليجف.

وعبر رواد مواقع التواصل عن ذهولهم وإعجابهم بالشمبانزي يوهي وبذكائه وقدرته على تقليد الآخرين، يذكر أن ذكاء الشمبانزي يقارب ذكاء طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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