شمبانزي يغسل الثياب

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار فيديو جديد تم تصويره من خلال كاميرات المراقبة الموجودة في منتزه ليهي ليدو للحيوانات الواقع في مقاطعة شونكينغ الصينية.

وظهر في المقطع الشمبانزي يوهوي وهو يقوم بغسيل قميص أبيض وضعه الحارس داخل قفصه، وقال الحارس إن يوهوي يراقب العمال ويهوى تقليد أعمالهم، لذلك قام بوضع قميص وفرشاة وقطعة صابون بجانب البركة بعد أن لاحظ مراقبة الشمبانزي له أثناء غسله لثيابه ليتأكد من تعلمه الأمر.

وبالفعل نجح الشمبانزي يوهوي في غسيل القميص بطريقة مماثلة للطريقة التي يغسل بها الحارس ثيابه، حيث قام بفرك القميص بالصابون حتى حصل على رغوة كافية ومن ثم نقعه في الماء، قبل أن يخرجه ويضعه على الصخور ليجف.

وعبر رواد مواقع التواصل عن ذهولهم وإعجابهم بالشمبانزي يوهي وبذكائه وقدرته على تقليد الآخرين، يذكر أن ذكاء الشمبانزي يقارب ذكاء طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية