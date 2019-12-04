لماذا اعتذر كاظم الساهر عن المشاركة بموسم الرياض

اعتذر الفنان العراقي كاظم الساهر عن حفلته المقرر إقامتها يوم 12 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض من خلال منشور نشره على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال قيصر الأغنية العربية إن الأحداث والظروف التي يمر بها بلده العراق هي التي دفعته لاتخاذ هذا القرار مقدما اعتذاره للجمهور السعودي، وشكرهم على تفهم موقفه.

ويشهد العراق منذ فترة موجة احتجاجات واسعة في عدد كبير من مدنه راح ضحيتها مئات العراقيين.

يذكر أن قيصر الأغنية العربية أطلق منذ فترة أغنية جديدة بعنوان شباب العراق من كلماته وألحانه عبر من خلالها عن تضامنه مع الشعب العراقي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية