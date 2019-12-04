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لماذا اعتذر كاظم الساهر عن المشاركة بموسم الرياض

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتذر الفنان العراقي كاظم الساهر عن حفلته المقرر إقامتها يوم 12 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض من خلال منشور نشره على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال قيصر الأغنية العربية إن الأحداث والظروف التي يمر بها بلده العراق هي التي دفعته لاتخاذ هذا القرار مقدما اعتذاره للجمهور السعودي، وشكرهم على تفهم موقفه.

ويشهد العراق منذ فترة موجة احتجاجات واسعة في عدد كبير من مدنه راح ضحيتها مئات العراقيين.

يذكر أن قيصر الأغنية العربية أطلق منذ فترة أغنية جديدة بعنوان شباب العراق من كلماته وألحانه عبر من خلالها عن تضامنه مع الشعب العراقي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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