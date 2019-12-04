حساس بصمة جديد يقرأ إصبعين معا

كشف شركة كوالكوم الأمريكية عن الجيل الثاني من حساس البصمة ضمن الشاشة والذي أطلقت عليه اسم 3D Sonic Max.

ويتميز الحساس الجديد بدعمه لمساحة أكبر ب17 مرة من الجيل الأول، بالإضافة لدعمه لاستخدام إصبعين معا.

وقامت الشركة الأمريكية بتلافي المشاكل التي حدثت في الجيل الأول، كبطء سرعة الاستجابة، وصغر مساحة اللمس بالإضافة لبعض المشاكل الأمنية التي حدثت مع لصاقات الحماية.

وسيغطي الحساس الجديد مساحة 20*30 عوضا عن مساحة 4*9 التي يغطيها الحساس القديم، الأمر الذي سيجعل عملية فتح الهاتف أسرع.

وأكدت الشركة الأمريكية أن خيار دعم البصمتين معا سيعزز من نسبة الأمان.

الجدير بالذكر أن كوالكوم لم تقدم أي معلومات حول الشركات التي ستستخدم هذا الحساس في أجهزتها، على الرغم من ظهور شائعات عديدة حول رغبة شركة آبل في استخدام الحساس الجديد في هواتف آيفون.

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