سماعة ذكية تعمل لمدة 100 ساعة

كشفت شركة Hi Future عن سماعة لاسلكية ذكية تعمل لمدة 100 ساعة أطلقت عليها اسم TidyBuds Pro.

وتتميز السماعة الجديدة بمقاومتها للماء والغبار وفق معيار IPX4، بالإضافة لدعمها لتقنية البلوتوث 5.0، ونطاق اتصال يصل حتى 10 أمتار.

وستقدم السماعة الجديدة صوتيات نقية وخالية من التشويش، كما يمكن للمستخدم التحكم بالسماعة من خلال اللمس، حيث سيكون قادرا على تشغيل الموسيقى، الرد على المكالمات، وتشغيل المساعد الرقمي.

وستزود Hi Future السماعة ببطارية بسعة 75 ميلي أمبير تجعلها تعمل لمدة 8 ساعات، وبحافظة تحتوي على بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير يمكن للمستخدم استخدامها لزيادة شحن السماعة لتصل ساعات عملها ل100 ساعة، أو لشحن الهواتف الذكية.

وستحتوي السماعة الجديدة على 3 من النهايات المطاطية للأذن، كما أنها ستتوفر باللونين الأبيض والأسود.

يذكر أن Hi Future لم تقدم أي معلومات حول موعد إطلاق السماعة الجديدة في الأسواق وسعرها.

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