شركة OPPO تطلق هاتفا رخيصا بكاميرا مميزة

أماطت شركة OPPO الصينية اللثام عن هاتف رخيص مزود بكاميرا مميزة أطلقت عليه اسم OPPO A9 2020.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 665 الحديث والمتطور ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.5 بوصة، وبدقة عرض 7201600 بيكسل محمية بزجاج Gorilla Glass3 لتكون قادرة على مقاومة الخدوش والصدمات.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، ومزودة بخاصية التعرف على الوجوه، فيما ستكون الكاميرا الخلفية رباعية، في حين ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والكاميرتين الثالثة والرابعة بدقة 2 ميغا بيكسل.

وسيأتي الهاتف الجديد بذاكرة داخلية تتراوح سعتها ما بين 64 و128 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

ويتميز الجهاز الجديد ببطاريته التي ستأتي بسعة 5000 ميلي أمبير وستدعم الشحن السريع.

وسيحتوي الجهاز على مكان لتركيب شريحتي اتصال، منفذ 3.5 للسماعات، شريحة NFC لنقل البيانات، بالإضافة إلى مستشعر أصابع تم تثبيته على الواجهة الخلفية للجهاز.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 250 دولارا أمريكيا.

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