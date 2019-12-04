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عملية “نادرة” تعيد لفتاة أفريقية البهجة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عانت فتاة تدعى فاليري من دولة بنين الواقعة غرب إفريقيا منذ ولادتها من تشوه خلقي تسبب في تقوس ساقيها.

وازدادت حالة الفتاة الصغيرة سوءا بمرور الأيام حتى أصبحت عاجزة عن المشي، وتسبب هذا الأمر بكثير من المشاكل للفتاة، حيث تعرضت لسخرية أقرانها في المدرسة مما جعلها تطلب من والديها إخراجها من المدرسة.

وظلت الفتاة على هذه الحال حتى علم بها أحد المسؤولين بمؤسسة ميرسي شيبس الخيرية، والذي طلب من جراحي المؤسسة إجراء عمل جراحي دقيق يعيد للفتاة القدرة على المشي.

وبالفعل قام الجراحون بقص العظام في كل ساق، ومن ثم قاموا بتركيبها في أماكنها وتثبيتها بقوالب الجبس.

ومن ثم خضعت الفتاة لعملية تأهيل استمرت لـــ4 أشهر، تعلمت خلالها القراءة، لتستعيد بعد ذلك قدرتها على المشي.

الجدير بالذكر أن فاليري قررت العودة إلى المدرسة لإكمال دراستها دون أن تخشى تعليقات أقرانها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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