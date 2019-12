نبه باحثون في شؤون الصحة، مؤخرا، إلى أن التعب ظاهرة شائعة خلال فصل الشتاء، وذلك بسبب قصر النهار وطول الليل، بالإضافة إلى برودة الطقس والأجواء المظلمة والغائمة.

وأوضح أستاذ علم النفس الحيوي بجامعة ريجنسبورغ الألمانية، يورغن تسولي، أن تعب الشتاء يهاجم بصفة خاصة كبار السن وموظفي العمل المكتبي. ويصيب هذا التعب الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من اعتلال المزاج والاكتئاب ولمحاربة تعب الشتاء ينصح تسولي بالتعرض لضوء النهار لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا، حيث يعمل ضوء النهار على الحد من إفراز الجسم لهرمون الميلاتونين، الذي يتسبب في الشعور بالتعب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

