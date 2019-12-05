بنكهة نسوية .. رقصة للتنديد بالعنف ضد المرأة في تشيلي

أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أداءً جماعياً لرقصة قامت بها مجموعة من النساء في شوارع العاصمة التشيلية سانتياغو، احتجاجاً على ما تتعرض له النساء من عنف.

وخلال تلك الرقصة التي انتشرت لاحقاً بكافة البلدان الناطقة بالإسبانية، اتهمت المجموعة التي تدعى ” لاستيسيس” الدولة بالكامل بغض الطرف عن العنف ضد النساء والسماح باستمراره، حيث رددن عبارات مثل: ” ليست غلطتي .. ولا أين .. ولا ما ارتديت” .

الجدير بالذكر، قتلت 41 امرأة في تشيلي خلال العام 2019 بحسب الأرقام الحكومية، فيما تم تسجيل مقتل 3500 امرأة في أحداث تمس المرأة بعام 2018 في 25 دولة بأمريكا اللاتينية والكاريبي.

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