قضت محكمة بريطانية بتغريم مطعم للوجبات السريعة يقدم مأكولات هندية بحوالي 20 ألف دولار، وذلك بعد أن عثر على “برغي” طوله 3 سنتيمترات، في وجبة طعام.

وطالبت المحكمة بتغريم مطعم “نايس آند سبايسي” في مدينة لانكستر مبلغ 20 ألف دولار بعد أن عثر عميل على برغي معدني داخل وجبة تعرف باسم “بصل باجي”، وبعد أن اكتشف المفتشون 7 انتهاكات للمطعم تتعلق بالسلامة والنظافة. وقام القضاة بزيارة المطعم، بعد تلقي الشكوى بشأن البرغي، ووجدوا أن هناك أعمال بناء تجري في الموقع، ولم يكن الطعام أثناء ذلك محفوظا بشكل صحيح. واستمعت محكمة الصلح في لانكستر إلى كيفية تخزين المكونات دون حاويات مغطاة في منطقة البضائع الجافة المتربة والقذرة، التي لم يكتمل بناؤها بعد. ولم يمثل صاحب المطعم أمام المحكمة كما لم يحظ بتمثيل قانوني، غير أن هذا لم يمنع القضاة من الاستماع إلى القضية في غياب مالك المطعم، ووجدوا أنه مذنب في جميع التهم السبع. وبالإضافة إلى الغرامة، فرض على المطعم، المسجل في منطقة أولدهام بمانشستر الكبرى، دفع رسوم إضافية بقيمة 223 دولار للضحايا و2000 دولار عبارة عن تكاليف المحاكمة. وقال مدير المجتمعات المحلية والبيئة في مجلس مدينة لانكستر مارك ديفيس “يقع على عاتق جميع شركات الأغذية واجب أساسي تجاه عملائها لتشغيل أعمالهم بطريقة مسؤولة لضمان إعداد الطعام الذي يقدمونه في ظروف صحية ومناسبة للاستهلاك البشري”. وأضاف أن السلطات لن تتردد في محاكمة المطاعم ذات معدلات النظافة الغذائية المنخفضة والتي لا يمكنها إثبات أنها تتخذ خطوات للتحسين. وكان المطعم قد تلقى في نوفمبر 2018 تحذيرا كتابيا بعد أن كشفت عملية تفتيش مفاجئة عن مخاوف مماثلة في ذلك الوقت، حيث وجد مسؤول التفتيش مكونات مكشوفة كانت معرضة لخطر التلوث، وفق ما ذكرت صحيفة “ميترو” البريطانية.

