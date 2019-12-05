شركة جاكور تكشف عن أيقونتها الرياضية الجديدة

تعتزم شركة “جاغوار” البريطانية إطلاق أيقونتها F-Type الكوبيه والكابريو في الأسواق خلال مارس القادم بسعر يبدأ من 64 ألف و200 يورو.

وكشفت الشركة عن الجيل الجديد من أيقونتها الرياضية التي تتميز بالتصميم الجديد في المقدمة، والذي ترسمه الكشافات النحيفة والملامح المفتولة العضلات على غطاء المحرك، كما يطل القسم الخلفي منها ببعض الرتوش التصميمية بما فيها المقصورة الداخلية ثنائية المقاعد بمجموعة جديدة من العدادات الرقمية، التي تظهر بياناتها عبر شاشة قياس 12.3 بوصة.

وعلى صعيد الدفع تتوفر للسيارة باقة من المحركات، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 221 كيلوواط/300 حصان و423 كيلوواط/575 حصان.وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، هذا ويبلغ معدل استهلاك السيارة، التي تتوفر منها نسخ الدفع الخلفي والرباعي، 8.1 لتر/100 كلم.

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