أفكار مختلفة لتنظيم الكتب فى المنزل

قد يعانى البعض من فوضى الكتب بمختلف غرف المنزل، مما يتسبب فى ضياع بعض الكتب وتشويه ديكور الغرف، ولتجنب ذلك، نتعرف فى هذا التقرير على بعض أفكار ترتيب الكتب فى المنزل بشكل منسق، وفقاً لما ذكره موقع “makespace“.

تنظيم الكتب والأوراق

يفضل تنظيم الكتب مع بعضها ووضعها بشكل مائل، مع وضع الأوراق فى جانب خاص بها بشكل منسق، بداخل أرفف الكتب.

ترتيب الكتب حسب اللون

يفضل ترتيب الكتب فى أرفف المكتبة، حسب اللون، لعمل قوس قزح، مما يضيف بهجة للمكان.

تجميع الكتب

ويمكن تجميع الكتب حسب الموضوع والأغلفة والحجم، مما يعطى أيضاً شكل أنيق سواء بوضعهما فى غرفة المكتبة أو غرفة الصالون.

تنظيم الكتب حسب النوع أو الموضوع

ولتوفير الوقت فى البحث عن كتاب معين، يمكن تنظيم الكتب حسب النوع أو الموضوع مثل تجميع الروايات الإنجليزية فى رف واحد وهكذا، مما يعطى تنسيق للكتب ويسهل البحث عن كتاب معين.

وضع الكتب المفضلة بمكان معين

ويمكن وضع الكتب المفضلة فى مكان معين وتنظيمها بشكل منسق، فى رفوف المكتبة.

ترتيب الكتب بطرق مختلفة

تنظيم الكتب بالأبجدية

ومن أفكار ترتيب الكتب وتنظيمها، ينصح بتنظيم الكتب أبجدياً، والتى تساعدك فى الحصول على كتاب معين بسهولة من خلال تذكر عنوان الكتاب أو اسم المؤلف.

تنظيم الكتب وفقاً للتأثيرها

ويمكن ترتيب الكتب وفقاً لتأثيرها النفسى سواء بالحزن أو السعادة، ووضعها بترتيب معين فى المكتبة أو غرفة الصالون.

