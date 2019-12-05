العالم يحتفل باليوم العالمي للتطوع

يحتفل العالم اليوم الموافق الخامس من شهر ديسمبر باليوم العالمي للتطوع ، حيث يتيح هذا اليوم الفرصة للمنظمات التي تعني بالعمل التطوعي والمتطوعين، والأفراد لتعزيز مساهماتها في التنمية على المستويات المحلية والوطنية والدولية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

ويعد الهدف المعلن من هذا النشاط هو شكر المتطوعين على مجهوداتهم التطوعية، بالإضافةً إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع.

الجدير بالذكر أن الجمعية العامة دعت في قرارها 212/40 المؤرخ في ديسمبر 1985، الحكومات إلى الاحتفال سنويا، باليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحثتها على اتخاذ التدابير لزيادة الوعي بأهمية إسهام الخدمة التطوعية.

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